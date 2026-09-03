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Трансферное окно закрыто – пора подводить итоги! 25 самых субъективных номинаций, чтобы охватить все интриги летнего футбольного рынка. Предлагайте свои комментариях!

«Челси» отлично поработал на продажу. У «Реал Мадрида» лучший трансфер – не Диоманде! Жезус вместо Альвареса для «Барселоны»: осторожно, хрупкое! Лучшие проекты нового сезона в каждой из топ-5 лиг и за ее пределами. Переход Батракова в «Галатасарай» еще интереснее, чем кажется.

Ставьте лайк за оперативность и делитесь в комментариях, как ваши любимые клубы провели лето?!

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Два видео про летние трансферы:

Раз. Подборка интересных клубных проектов летнего трансферного окна: https://youtu.be/maGe-S4Okys

Два. Разбор по персоналиям: https://youtu.be/_uYNsFt1Sqw

Два видоса про новые проекты грядущего сезона:

Андони Ираола в «Ливерпуле»: https://youtu.be/20gnaWdFJAw

Хаби Алонсо в «Челси»: https://youtu.be/Fk_d7NanL08

Жеребьевка Лиги чемпионов: https://youtu.be/4pDBoZR9A0I

Перемены в «Мадриде»: конференция Переса, интервью Мбаппе, выборы и назначение Жозе: https://youtu.be/PjUpRPhnzGo

Все еще актуальное видео про «Мадрид»

Мадридская головоломка: правда ли Винисиус и Мбаппе вдвоем мешают «Реалу»? https://youtu.be/HIZ6XcVuXBY

И сборная сезона-2025/26: Ямаль или Олисе? Бонус: список лучших опорников в топ-5 https://youtu.be/zWUS3X9GOKs