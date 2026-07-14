Франция и Испания своим выступлением на ЧМ показывают, что достойны играть в финале. Чемпионат мира по футболу 2026 свел их на шаг раньше в 1/2

Мбаппе и Олисе попробуют забить команде, которая пропустила впервые в матче против Бельгии.

А оборона Испании наконец-то встретится с сильной атакой.

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