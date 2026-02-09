Главная
ВЕРНЕМ ДОЛЖОК? Челси - Лидс. Превью матча
Футбол
Челси
Английская Премьер-лига
+3
Превью матча АПЛ Челси - Лидс. 10.02.2026
34:20
СНОВА ПОЗОРИМСЯ В ДЕКАБРЕ? Лидс - Челси (3:1). Обзор матча. 03.12.25
24:43
Избежать проклятье декабря! Лидс - Челси. Превью матча
23:25
ПРОВАЛ С ЛУЧИКОМ НАДЕЖДЫ? Челси - Лидс (2:2). Обзор матча
23:35
Ливерпуль проиграл Сити l Арсенал, Челси и МЮ легко побеждают l Обзор 25 тур АПЛ
19:58
Арсенал - МЮ: кто удивит? | Ливерпуль и Челси: сложные выезды | Превью 23 тур АПЛ
20:31
Арсенал и Ливерпуль вас удивят, а Сити заберет дерби. ТОП прогнозы откомментатора АПЛ