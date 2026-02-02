Матвей Сафонов, какой же ты красавец! Настоящий пожиратель пенальти! Вышел в старте, вновь потащил одиннадцатиметровый и помог «ПСЖ» победить. Шик! Впрочем, пока рано говорить о том, что Матвей – железно основной. Луис Энрике темнит...

«Ман Сити» пропустил самый красивый гол года, потерял очки с бедовым «Тоттенхэмом» и опять отпустил «Арсенал». «Челси» закамбэчил с «Вест Хэмом», «Ливерпуль» с Экитике и Вирцем порвал «Ньюкасл», а у «Ман Юнайтед» с Карриком – три победы подряд! Что происходит?!

«Бавария» соскучилась по интриге и опять не выиграла в Бундеслиге. «Барса» побила все рекорды по xG. А «Реал» с «Райо Вальекано» играли ровно до тех пор, пока команда Арбелоа не получит пенальти. И в конце концов она его получила. И забила. И победила. Специально тянули 100 минут, чтобы порадовать Карлоса Алькараса.

Это «Футбольный клуб». Препарируем главные события уикенда.