🏁 Пятый тур АПЛ подошел к концу! Пора подводить его итоги. Виталий Мягкий, Влад Губин и Артем Таран во всех деталях обсудили матчи прошедшего уикенда в Англии.

🔹 Фабиан Хюрцелер прибил Арсенал Микеля Артеты, и Кирилл Михайлов не смог пропустить такой матч своей любимой команды - пока Кирилл успокаивал фанатов Арсенала, мы обсудили мощь этого Брайтона

🔹 Челси больше не играет по бразильской системе, пока так: вы забьете нам, сколько хотите... а мы... мы с Хендерсоном в центре поля, чего пристали?

🔹 Тоттенхэм забил гол! Сразу два! И это имело бы смысл, если бы против команды Де Дзерби не вышел Николас "император" Джексон

🔹 Манчестер Юнайтед снова потерял очки, у команды Майкла Каррика 5 баллов за 5 туров нового сезона... с другой стороны, в следующем туре на Олд Траффорд приезжает Тоттенхэм

🔹 А еще в нашей программе возвращение Ираолы на Виталити, перестрелка на Этихад и пару слов о докерском от Ивана Нестерова

✅ Короче, мы обсудили всё, что произошло в прошедшем туре Премьер-лиги! Enjoy!

Телеграм канал Виталия Мягкого:

hhttps://t.me/soitsfootball

Ютуб канал Влада Губина: https://www.youtube.com/@albinosepl

Телеграм канал Артёма Тарана: https://t.me/taraniwe

Телеграм канал Кирилла Михайлова: https://t.me/football_barista

Телеграм канал Ивана Нестерова: https://t.me/nesterov_comment

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Таймкоды:

00:00:00 - Начало

00:00:46 - Фулхэм - Манчестер Юнайтед

00:08:43 - Прогнозы на Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм

00:09:51 - Тоттенхэм - Астон Вилла

00:21:22 - Вы могли пропустить

00:28:07 - Манчестер Сити - Сандерленд

00:35:05 - Акцент на мемы

00:46:46 - Брентфорд - Челси

00:57:35 - Брайтон - Арсенал

01:16:02 - Игрок и дурик тура

01:19:32 - Прогнозируем первую отставку