⚡️ В результате обмена между «Торпедо» и «Трактором» хоккеистом нижегородской команды стал 21-летний защитник Владислав Юсупов. На Урал отправился другой игрок обороны Дмитрий Бреус.

На протяжении своей карьеры Владислав зарекомендовал себя защитником, всегда способным не только выполнять непосредственные оборонительные обязанности, но и приносить пользу команде в атаке. В сезоне 2023-2024 годов стал лучшим бомбардиром «Белых Медведей» среди игроков обороны, заработав в регулярном чемпионате и плей-офф 32 (9+23) очка. С 19 лет перешёл из молодёжного хоккея во взрослый, проведя полноценный сезон в «Челмете» с 15 (5+10) набранными баллами 👏

В сезоне 2025-2026 дебютировал в КХЛ, сыграв 21 матч за «Трактор». Уже в третьей игре в главной Лиге континента забросил свою первую шайбу, к которой в дальнейшем добавил несколько результативных передач по ходу прошлого и текущего чемпионатов. Играл на Кубке Вызова МХЛ, вызывался в молодёжную сборную России.

Приветствуем Владислава в Нижнем Новгороде, а также благодарим за игру в составе «Торпедо» Дмитрия Бреуса и желаем успехов в дальнейшей спортивной карьере! 🤝