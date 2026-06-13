Инфлюэнсер встретилась с Роналду и заплакала

Инфлюэнсер встретилась с Роналду и заплакала

Звездная реклама Nike к ЧМ-2026: снялись Роналду, Мбаппе, Леброн и другие

Звездная реклама Nike к ЧМ-2026: снялись Роналду, Мбаппе, Леброн и другие

00:17