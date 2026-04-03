В новом выпуске рубрики «Док. Lab» мы погрузимся в историю «Барселоны», разберем каждый сезон клуба в XXI веке. Поговорим за счет чего команде удается держаться на плаву вопреки всем проблемам. Ведь за всеми приятными фактами кроется неприятная реальность: в данный момент большая часть прибыли с выступлений команды идет на закрытие огромного долга, который накопился после ряда недальновидных решений за последние годы. Клуб вынужден постоянно тянуть за финансовые рычаги, кредитуя свое будущее. Имеет ограниченный бюджет на трансферные окна. Но даже в таком кризисе «Барса» продолжает выпускать топовых футболистов из своей академии, ее игроки занимают высокие места в голосовании на «Золотой мяч», команда побеждает в Ла Лиге и внутренних кубках. И при этом всем клуб находит деньги на реконструкцию легендарного «Камп Ноу». Вспомним как сине-гранатовые справлялись с предыдущими кризисами, понастальгируем о крутых временах, вспомним легендарных игроков, тренеров и их победы. Своими воспоминаниями поделятся главные болельщики каталонцев из команды МЯЧа – Васант Балан и Саша Ткачук, комментатор «Матч ТВ» Константин Генич, автор канала «Barca Family» Владимир Грабчак, а также бывший игрок «Барсы» Александр Глеб, который рассказал все о внутренних делах клуба.

Вы на канале Мяч Lab. Здесь мы говорим о футбольных событиях за пределами поля.