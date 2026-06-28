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Богадовка спросила бы Роналду, почему он так эмоционально праздновал голУзбекистану
Футбол
Медиа
Криштиану Роналду
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Источник: ютуб Весь Спорт
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