Инфлюэнсер встретилась с Роналду и заплакала

Инфлюэнсер встретилась с Роналду и заплакала

Звездная реклама Nike к ЧМ-2026: снялись Роналду, Мбаппе, Леброн и другие

Звездная реклама Nike к ЧМ-2026: снялись Роналду, Мбаппе, Леброн и другие

Роскошная Джорджина пришла поболеть за Роналду на трибуне

Роскошная Джорджина пришла поболеть за Роналду на трибуне

«Следующий». Роналду резко оборвал журналиста после вопроса про Месси

«Следующий». Роналду резко оборвал журналиста после вопроса про Месси

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