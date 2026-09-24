ФРАНЦИЯ идет за ТИТУЛОМ / РОНАЛДУ завидует МЕССИ? / ГАКПО тащит НИДЕРЛАНДЫ / ПОЗОРНЫЙ вылет УРУГВАЯ

ФРАНЦИЯ идет за ТИТУЛОМ / РОНАЛДУ завидует МЕССИ? / ГАКПО тащит НИДЕРЛАНДЫ / ПОЗОРНЫЙ вылет УРУГВАЯ

Обзор 3 тура. Аргентина и Франция - топ! Англия, Германия, Португалия - есть вопросы.

Обзор 3 тура. Аргентина и Франция - топ! Англия, Германия, Португалия - есть вопросы.

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