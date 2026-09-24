КЛОПП наводит ПОРЯДОК / ДЕБЮТЫ ЗИДАНА и ХАВИ / ПОСЛЕДНИЙ матч МЕССИ / МАНЧИНИ спасет ИТАЛИЮ?
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Главное событие ближайших дней – старт Лиги наций. Как Юрген Клопп реформирует сборную Германии, чем всех удивил Зинедин Зидан и что ждет итальянцев после возвращения Роберто Манчини?
Ведущий выпуска:
Алексей Ярошевский
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