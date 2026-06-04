Накануне марафона «Белые ночи» '24 вспоминаем, как прошел забег в 2023 году. В этот раз заглянем в святая святых — комментаторскую кабинку! Экскурсию проводит легкоатлет Николай Ляликов, который в 2023-м впервые попробовал себя как комментатор, и Александр Скрывля, опытный спортивный комментатор. Смотрите в видео: как адаптируют идеи с чемпионатов мира к коммерческим забегам, как комментаторы добывают информацию у спортсменов и что самое сложное во время ведения онлайн-трансляции.