🏁 Тридцатый тур АПЛ подошел к концу! Пора подводить его итоги. Артем Таран, Кирилл Михайлов и Виталий Мягкий во всех деталях обсудили матчи прошедшего уикэнда в Англии.

🔹 16 лет и 73 дня было Максу Доуману, когда он хоронил чемпионскую гонку в АПЛ и становился самым молодым автором гола в истории лиги. В самой плотной игре тура Арсенал дожал Эвертон!

🔹 В еще одном плотном матче Манчестер Сити не сумел вскрыть Вест Хэм, и игру решила голова бывшего канонира Константиноса Мавропаноса. Во всех смыслах...

🔹 В матче тура Ливерпуль в очередной раз потерял очки в концовке, теперь из-за гола Ришарлисона. Так может будущее все-таки есть, Игор?

🔹 Гений Бруну Фернандеша снова принес результат Манчестер Юнайтед, а сами дьяволы на всех парах летят к бронзе. Или к серебру? Аппетит приходит во время еды!

🔹 А еще этот сезон стал всего лишь вторым в истории АПЛ, когда в списке бомбардиров оказалось сразу два 16-летних парня. Первый такой случаай был в сезоне 2002/03, вспоминаем действующие лица!

✅ Короче, мы обсудили абсолютно всё, что произошло в прошедшем туре Премьер-лиги! Залетайте посмотреть.

