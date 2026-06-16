Франция - Сенегал, Аргентина - Алжир, Ирак - Норвегия, Австрия - Иордания. Чемпионат мира 2026.
Чемпионат мира по футболу 2026 уже подарил сенсации.
На очереди еще одна топ группа. Франция и Сенегал играли уже на ЧМ 2002, и тогда Сенегал обыграл чемпионов мира. Аргентина и Месси вступают в игру, в соперниках Алжир. Ирак узнает что такое Норвегия и Эрлинг Холланд. А Австрия сыграет с Иорданией.
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