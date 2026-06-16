Франция - Сенегал, Аргентина - Алжир, Ирак - Норвегия, Австрия - Иордания. Чемпионат мира 2026. - ВидеоСпортс
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