Новый сезон чемпионата России с самого начала наполняется кучей ярких сюжетов. Прошло только два тура, но список значимых событий уже выглядит предельно внушительным. Самое время их обсудить! Ну а когда еще, если не в Международный день арбуза?

На кого из европейских звезд похож Максим Глушенков? Почему пенальти в ворота «Спартака» – идиотизм? Как «Краснодар» живет без Эдуарда Сперцяна? Какие претензии к трансферу Даку? Что происходит с ЦСКА, «Динамо» и «Локомотивом»? Стоит ли ждать возвращение Леонида Слуцкого в РПЛ?

Сколько же интригующих вопросов! Ответы на каждый из них в новом выпуске «Футбольного клуба» попытался найти Павел Чепурин. Спойлер: у него получилось. Погнали!