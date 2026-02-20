Онлайн-кинотеатр PREMIER, видеосервис RUTUBE и Спортс” представляют документальный проект «Зенит навсегда».

Онлайн-кинотеатр PREMIER и видеосервис RUTUBE представляют «Зенит навсегда» — масштабный проект, который включает полнометражный фильм и документальный сериал из пяти эпизодов, посвященные столетней истории петербуржцев. Производством занимается студия издания Спортс" при поддержке PREMIER. Дебютный показ фильма состоится 17 марта 2026 года.

Проект «Зенит навсегда» — подробнейшее изложение этой истории, путешествие по самым ярким и самым темным ее периодам. Это пристальный взгляд на минувшее столетие глазами ее творцов и непосредственных участников описываемых событий.

В проекте приняли участие председатель правления «Зенита» Константин Зырянов, главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, легенды клуба Владислав Радимов и Андрей Аршавин, братья Александр и Михаил Кержаковы, лучший бомбардир в истории российского футбола Артём Дзюба, рекордсмены по матчам за клуб среди иностранцев Николас Ломбертс и Данни, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, культовые личности Петербурга — музыкант Александр Розенбаум и комик Антон «Бандерас» Иванов и многие другие.

Авторы идеи и сценария — Александр Дорский и Максим Воеводин. Режиссер — Андрей Ананин.

Документальный фильм «Зенит навсегда» выйдет на платформах PREMIER и RUTUBE 17 марта 2026 года.

Подробности о проекте и дате релиза сериала будут объявлены дополнительно.