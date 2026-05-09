Интервью Никиты Серебрякова после седьмого матча серии с «Локомотивом» и вылета «Авангарда» из плей-офф. Очень тяжелый и честный разговор сразу после одного из самых болезненных поражений сезона. Серебряков признал, что сейчас эмоции еще слишком свежие, чтобы спокойно разбирать детали, но при этом очень точно сформулировал главное ощущение от этой серии: теперь он по-настоящему понял, что люди имеют в виду, когда говорят про чемпионский опыт. По его словам, это про умение не сдаваться, верить в себя и бороться до конца, как бы ни складывался матч.

Отдельно — о том, почему такие поражения особенно трудно переживать, когда ты был в шаге от финала, о самокритике, которая неизбежно приходит после подобных игр, и о том, как внутри команды сейчас воспринимают эту развязку. Плюс — уважительные слова в адрес «Локомотива», который, по мнению Серебрякова, и показал в этой серии тот самый чемпионский опыт, о котором так много говорили со стороны.

