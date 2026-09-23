Показываем закулисье второго дня сентябрьского сбора национальной команды.

Футболисты приняли участие в фотосессии в новой форме сборной России, Матвей Сафонов рассказал про свой обед, а Костя Тюкавин спел.

И, конечно, тренировка – с красивыми голами и подготовкой к матчам с Ираном, Намибией и Нигерией.

#СборнаяРоссии #Сафонов #Батраков

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