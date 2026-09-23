Сборы. День 2. Вопросы Батракова, новая форма и обед Сафонова
Показываем закулисье второго дня сентябрьского сбора национальной команды.
Футболисты приняли участие в фотосессии в новой форме сборной России, Матвей Сафонов рассказал про свой обед, а Костя Тюкавин спел.
И, конечно, тренировка – с красивыми голами и подготовкой к матчам с Ираном, Намибией и Нигерией.
#СборнаяРоссии #Сафонов #Батраков
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