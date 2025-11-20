В выходные в Англии большой матч: «Арсенал» и «Тоттенхэм» решат, в какие цвета до следующего дерби будет окрашен северный Лондон. Этому противостоянию больше 100 лет. Там было всё: большие игроки, красивые голы, скандалы, драмы и много-много ненависти! При этом однажды случилось так, что «Тоттенхэм» предоставил «Арсеналу» свой стадион. Сейчас это невозможно представить – а когда-то это была реальность.

В новом «Футбольном клубе» готовимся к центральному матчу тура АПЛ. «Арсенал» против «Тоттенхэма»: как это дерби зародилось, почему оно настолько принципиально, какое отношение к нему имеет ФК «Ростов» и самое главное – как сложится ближайшая игра? «Арсенал» сделает ещё один шаг к чемпионству? Или «шпоры» забабахают сенсацию и обломают своих красно-белых соседей?

#Арсенал #Тоттенхэм #АПЛ

