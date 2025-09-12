ХК «Трактор» показывает клуб изнутри: каждый месяц выходит новая серия, всё по-настоящему — без прикрас. Это делает команду ближе к болельщикам.

Эта серия посвящена предсезонке: тренировки, медиа-день, Кубок губернатора — всё, что происходило с командой в это время.

Особый кайф — участие в съёмках генерального директора Ивана Савина (в прошлом сезоне он получил награду «Лучший руководитель хоккейного клуба»), а также нового капитана Александра Кадейкина. Он, кстати, рассказал, как проходили выборы капитана.

Телеграм-канал «Трактора»: https://t.me/za_TRAKTOR