Очень часто во взрослой жизни мы забываем о том, что когда-то делало нас счастливыми. Перестаём радоваться мелочам, играть, просто получать удовольствие от момента.

Футзальная площадка для нас — это место, куда выходят те самые дети. Те, кто продолжают играть, мечтать и стремиться к победе.

Этим видео мы хотим напомнить: быть ребёнком можно и в 20, и в 30, и в 60. Работа, заботы и ответственность никуда не исчезают. Важно лишь найти место, где ты снова чувствуешь себя собой.

Найти свою площадку.