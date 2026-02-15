#ТимурХафизов #ХКСочи #Сочи

13 февраля в Сочи записали большое интервью (30 минут) с нападающим ХК «Сочи» Тимуром Хафизовым. Начали с болезненного 1:10 в Новосибирске — что “сломалось” по ходу игры, что было в раздевалке и почему важно играть все 60 минут, даже когда всё летит не туда.

Дальше — про «менталку» команды и то, чего не хватает «Сочи» сериями: наглости/дерзости, стабильности и умения дожимать моменты. Плюс дедлайн изнутри: слухи про интерес ЦСКА и «Ак Барса», как это переживается, и готов ли Тимур в топ-клубе начинать снизу и реально «копать». Отдельный кайф — истории про Владимира Крикунова (и тот самый мем «нападающие»), доверие от Дмитрия Михайлова и разговоры с Кагарлицким/Дедуновым.

Ролик снят в Сочи, в "Си-Отеле".