Второй выпуск нашего нового шоу с обзором главных лиг Европы! Сегодня подробно разбираем матчи «Ман Сити», «Челси», «Реала» и «Наполи». А еще проходимся по играм МЮ, «Тоттенхэма», ПСЖ, «Ювентуса», ну и обсуждаем самые интересные и горячие события в топ-5 лигах.

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