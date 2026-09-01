Волшебник Шерки, «Челси» – ранний «Ливерпуль», дебют Батракова в Турции | ХИТ #2
Второй выпуск нашего нового шоу с обзором главных лиг Европы! Сегодня подробно разбираем матчи «Ман Сити», «Челси», «Реала» и «Наполи». А еще проходимся по играм МЮ, «Тоттенхэма», ПСЖ, «Ювентуса», ну и обсуждаем самые интересные и горячие события в топ-5 лигах.
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