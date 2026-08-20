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ЦСКА– «Акрон»: комментарий Срджана Благоевича
Футбол
Акрон
Премьер-лига Россия
+4
Пресс-конференция главного тренера по итогам матча c ЦСКА второго тура FONBET Кубка России
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