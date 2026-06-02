- Матвей Сафонов второй год подряд выигрывает Лигу чемпионов и его вовсю сравнивают по вкладу в отечественный футбол с Андреем Аршавиным и Игорем Акинфеевым. Вот и мы составили свой рейтинг.

- Батраков — в ПСЖ, а Тюкавин — в «Зените». Во что вы верите больше? Мнения наших гостей разделились, но каждый был весьма категоричен. Обсуждаем главные новости последних дней в компании футбольного скаута Дмитрия Нечипоренко и наших постоянных экспертов Геннадия Орлова и Алексея Игонина

Эксперты:

Дмитрий Нечипоренко

Геннадий Орлов

Алексей Игонин