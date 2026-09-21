Алексей Батраков: «За месяц успел соскучиться по Москве, друзьям, команде»
Полузащитник сборной России и турецкого «Галатасарая» Алексей Батраков прибыл в расположение национальной команды и дал большое интервью.
Поговорили об адаптации к жизни в Стамбуле и турецкому футболу, популярности среди болельщиков, игре в EA Sports FC 27, а также предстоящих матчах сборной России с Ираном, Намибией и Нигерией.
Текстовая версия: https://www.rfs.ru/news/225081
#Батраков #Batrakov #СборнаяРоссии
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