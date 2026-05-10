Приветствуем любителей хоккея! Это новый выпуск шоу — «КХЛ ЗДЕСЬ», в котором Владимир Гучек, Леонид Вайсфельд, Сергей Гимаев и Кирилл Корнилов благодарят Авангард и Металлург за сезон — команды, которые остановились в шаге от финала Кубка Гагарина—2026.

Что ждёт омичей дальше и что будет с Ги Буше: канадец продолжит работу в клубе или покинет команду? Будут ли в «Авангарде» кадровые перестановки? Как оценить текущий сезон для омского клуба: положительно или отрицательно? И стоила ли игра свеч — карт-бланш в руки тренера оправдан?

Что пошло не так у «Металлурга» в полуфинале — всё-таки сказалась лёгкая регулярка? Что помешало команде пробиться в финал?

Канцеров и Набоков уже покинули Магнитогорск — каким будет состав команды в новом сезоне? Как оценить работу Разина — Андрею Владимировичу стоит сконцентрироваться на команде, а не на шоу во время пресс-конференций? Желаем приятного просмотра!