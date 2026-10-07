Обманщики футбола | Обратный отсчет
Первый выпуск МЯЧ MVP: https://www.youtube.com/shorts/k-kJidx9X2E
Турнирная таблица МЯЧ MVP: https://myach-mvp.ru
Кого-то только не упоминали в этом Обратном отсчете. Фил покусился на святое – Зидана-тренера (и немного игрока), Васант набросился на своих любимцев Морату и Жерара Мартина, Дима зачем-то оправдывал Роберто Мартинеса, а дебютант рубрики Саша Еремиев напомнил всем про Николя Пепе.
TG Димы: https://telegram.me/CaptainFint
TG Саши: https://telegram.me/EremievAlex
TG Фила: https://telegram.me/pl_forever
TG Васанта: https://telegram.me/Vasantino
TG-игры от МЯЧа: https://telegram.me/myach_games_bot
Наша фирменная одежда МЯЧ Brand: https://brand.myach.pro/
Вопросы:
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Главный форвард-обманщик?
Марио Балотелли, Лука Йович, Рандаль Коло Муани, Рикарду Куарежма, Ромелу Лукаку, Альваро Мората, Николя Пепе, Дарвин Нуньес, Гонсалу Рамуш, Жоау Феликс, Расмус Хейлунд
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Главный тренер-обманщик?
Массимилиано Аллегри, Марсело Бьелса, Андре Виллаш-Боаш, Роберто Де Дзерби, Зинедин Зидан, Антонио Конте, Роберто Мартинес, Грэм Поттер, Маурицио Сарри, Диего Симеоне, Томас Тухель
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Главный полузащитник-обманщик?
Артур Мело, Эден Азар, Марко ван Гинкел, Алехандро Гарначо, Филиппе Коутинью, Оскар, Жоау Пальинья, Джейдон Санчо, Мануэль Угарте, Роман Широков
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Главный защитник-обманщик?
Абду Диалло, Маттейс де Лигт, Джейми Каррагер, Кепа Аррисабалага, Харри Магуайр, Гари Невилл
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Главный футбольный проект-пузырь?
«Анжи», китайский футбольный проект, «Малага», клубы INEOS, «Ювентус» с Роналду
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0:00 – В этом выпуске
1:07 – Форвард-обманщик
15:48 – Тренер-обманщик
32:57 – Полузащитник-обманщик
42:55 – Защитник-обманщик
49:17 – Проект-пузырь