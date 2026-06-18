Топовые трансферы «Реала» I Реакция Саши
Пока все смотрят ЧМ, Жозе Моуринью работает в тени и сколачивает банду, которая бросит вызов «Барсе» Флика. Саша разобрал уже свершившиеся трансферы и выделил главную проблему, которая все еще в клубе.
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