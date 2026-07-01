Сергей Булатов об итогах первых двух контрольных игр «Крыльев» в межсезонье
После первых двух контрольных матчах межсезонья главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов поделился впечатлениями о подготовке команды, оценил игру футболистов, рассказал о ближайших задачах перед новым сезоном.
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