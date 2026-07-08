В этом ролике взглянем на тренеров сборных ЧМ-2026 под другим углом. Говорят, что звездные футболисты редко становятся крутыми тренерами, и наоборот – самые умные коучи зачастую являлись посредственными игроками. Так ли это? Расставим тренеров сборных от худшего к лучшему, основываясь на их игровой карьере. Неужели топ игрок никогда не добьется вершин на тренерском мостике?

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