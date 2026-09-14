ОБЗОР VOLGA Арены часть 2: раздевалка «Торпедо», магазин, ложа
Второй обзор изнутри на новую «Волга-Арену» — новый дом нижегородского «Торпедо». Проходим по арене почти целиком: от подъезда и транспортной доступности до главной чаши, медиазон, лож, магазина и самого важного — блока команды.
Большая благодарность Фонбет за возможность делать контент и поддержку проекта «Роман с Хоккеем».
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