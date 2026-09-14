https://t.me/hockeywithroman

Второй обзор изнутри на новую «Волга-Арену» — новый дом нижегородского «Торпедо». Проходим по арене почти целиком: от подъезда и транспортной доступности до главной чаши, медиазон, лож, магазина и самого важного — блока команды.

Большая благодарность Фонбет за возможность делать контент и поддержку проекта «Роман с Хоккеем».

Другие ссылки проекта «Роман с Хоккеем»:

TG — https://t.me/hockeywithroman

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Личный нельзяграм — roma_hockey

Хоккейный нельзяграм — roman_s_hockey

YouTube 2.0 — https://youtu.be/pCuBcQ4nFhM?si=v1cN2bzLLCKz9KhY

TG про CS2 — https://t.me/cs2andhockey

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