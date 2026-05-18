Кто должен стать самым ценным игроком плей-офф Кубка Гагарина-2026? Пока финал «Локомотив» — «Ак Барс» продолжается, Лиге скоро предстоит сделать сложный выбор, а я решил спросить у журналистов, которые работали на матчах в Казани: кто их MVP этого розыгрыша?

В выпуске — мнения представителей СМИ из пресс-центра «Татнефть Арены». Если Кубок заберет «Локомотив», чаще всего называют Александра Радулова, Даниила Исаева, Максима Берёзкина, Максима Шалунова и Рихарда Паника. Если победит «Ак Барс» — почти все дороги ведут к Митчеллу Миллеру, хотя в разговоре звучат и Тимур Билялов, и Артем Галимов.

В конце — мой выбор. В комментариях — жду ваш.

