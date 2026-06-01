Футболисты обсуждают финал ЛЧ: Смолов, Мамаев, Сычёв, Паршивлюк / Сафонов – чемпион, Хвича – легенда - ВидеоСпортс
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