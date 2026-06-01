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Джентльмены, «ПСЖ» опять это сделал! Луис Энрике, Хвича и Сафонов спасли футбол от скучного «Арсенала»! Все посетители паба «Острые шипы» должны быть довольны!

А теперь разберём детали главного матча клубного сезона — слово берут главарь банды Фёдор Смолов, а также его друзья Павел Мамаев, Сергей Паршивлюк, Дмитрий Сычёв и барвумен Полина Лысенко!