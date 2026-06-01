Футболисты обсуждают финал ЛЧ: Смолов, Мамаев, Сычёв, Паршивлюк / Сафонов – чемпион, Хвича – легенда
BetBoom Магаз — это большой выбор мерча и аксессуаров: от CS и Dota до теннисных коллекций и стримерских коллабов. Забирай скидку 20% по промокоду SHIP20, ссылка:
https://clck.ru/3TNAPf
Джентльмены, «ПСЖ» опять это сделал! Луис Энрике, Хвича и Сафонов спасли футбол от скучного «Арсенала»! Все посетители паба «Острые шипы» должны быть довольны!
А теперь разберём детали главного матча клубного сезона — слово берут главарь банды Фёдор Смолов, а также его друзья Павел Мамаев, Сергей Паршивлюк, Дмитрий Сычёв и барвумен Полина Лысенко!