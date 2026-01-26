Алонсо ничего не меняет в «Реале» | Флик изменил все в «Барселоне» | Коке расцвел в «Атлетико»
Хаби Алонсо упустил «Реал Мадрид» | Торрес затащил «Барселону» | «Атлетико» скатился без Баэны
Итоги года в Ла Лиге: «Реал Мадрид» выбрал Мбаппе, а не Алонсо | Симеоне меняет «Атлетико»
Флик настроил «Барселону» | Алонсо расстроил «Реал Мадрид» | «Вильярреал» выше «Атлетико»
Хаби Алонсо готовится к первому Класико, а Ханси Флик наблюдает
Альварес прибил «Реал Мадрид» | Мбаппе испугался «Атлетико» | Ямаль вернулся в состав «Барселоны»