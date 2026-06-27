РЕКОРДСМЕНЫ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА: самые маленькие страны в истории турнира
Возинья и Элой Ром – два вратаря, которые олицетворяют новый формат чемпионата мира. До расширения вряд ли кто-то осмелился бы на полном серьезе допустить, что Кабо-Верде или Кюрасао отберутся на турнир и, более того, зацепят очки. Реальность умеет удивлять.
География ЧМ пополнилась новыми карликами, но в ней и раньше существовали миниатюрные элементы. О них сегодня и поговорим! В новом выпуске исторического цикла «Футбольного клуба» вспоминаем самые маленькие страны на чемпионатах мира. Обещаем размашистый диапазон эмоций, который вместе с вами проживет ведущий Павел Бобков.
Ведущий выпуска: Павел Бобков https://t.me/bobpavel
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