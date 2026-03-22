Манчестер Сити обыграл Арсенал и забрал Кубок Английской Лиги. Михаил Горячев подготовил для вас обзор матча.

Финал получился разным. В первую очередь по таймам. Артета играл как обычно, никуда не спеша. А Гвардиола после перерыва игру поменял и Сити забил 2 гола. Нико О Райи просто умница - его дубль помог Манчестер Сити взять трофей.

Посмотрим как это отразится на АПЛ. Английская Премьер-лига - турнир другого масштаба и там другой фокус. Таблица АПЛ показывает, что отрыв существенный, но Сити и не такое отыгрывал.

