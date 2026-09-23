Куртуа поцеловал эмблему Реала после 1:2 от Атлетико

Куртуа поцеловал эмблему Реала после 1:2 от Атлетико

Винисиус в шутку взял за грудки Эндрика

Винисиус в шутку взял за грудки Эндрика

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