Пол Гаскойн — один из самых талантливых футболистов в истории Англии. Его жизнь напоминает американские горки, где триумфы неизменно сменялись болезненными падениями.

Для многих он остался обаятельным хулиганом, живущим на полную катушку. Но за образом беззаботного весельчака скрывался человек, который долгие годы боролся с собственными демонами.

В этом выпуске — настоящая история Газзы. Та, которую он не показывал миру.

Ньюкасл, Тоттенхэм, Лацио, Рейнджерс — клубы, которые видели его величие. Чемпионат мира 1990, слёзы, которые запомнил весь мир. И жизнь после футбола, о которой говорить было не принято.

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Ведущий выпуска: Павел Бобков https://t.me/bobpavel

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