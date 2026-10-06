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Александр Овечкин объявил, что сезон-2026/27 станет последним в его карьере в НХЛ. Сразу после объявления капитан «Вашингтона» вышел к журналистам и подробно рассказал о решении, которое они заранее обсуждали всей семьёй.

Почему Овечкин решил сказать об этом именно сейчас? Когда окончательно понял, что готов провести последний сезон?

Как сообщил об этом партнёрам по «Вашингтону» и что почувствовал, когда решение наконец стало публичным?

Одна из главных причин — семья и здоровье. Овечкин признался, что должен прислушиваться к своему телу: ему уже не 20 лет, а после хоккея он хочет оставаться достаточно здоровым, чтобы играть со своими детьми в хоккей, футбол и баскетбол.

Поговорили и о том, как теперь изменится для него сезон, в котором каждый выезд на арену потенциально станет последним. Овечкин не хочет превращать год в бесконечное прощание и говорит, что будет концентрироваться прежде всего на хоккее и победах «Вашингтона».

А ещё — 22 сезона в столице США, отношения с клубом и городом, культура «Кэпиталз», которую вместе с ним создавали Никлас Бэкстрем, Ти Джей Оши, Джон Карлсон, Майк Грин и другие партнёры. Овечкин рассказал, по чему будет скучать больше всего, кого особенно хотел бы увидеть в свой последний сезон и почему рост хоккея в Вашингтоне считает общей заслугой целого поколения команды.

И, конечно, очень простое обращение к людям, которые поддерживали его все эти годы:

«Вы любите меня — я люблю вас».

Мы полностью перевели и озвучили общение Александра Овечкина с журналистами сразу после объявления о последнем сезоне в НХЛ.

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