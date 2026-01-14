Недавно я гонял в Англию и провел несколько классных дней в Манчестере. Я сходил на топовые экскурсии по Олд Траффорд и Этихаду, посетил множество крутых пабов, в том числе ресторан Гарри Невилла и Райана Гиггза, пообщался с болельщиками со всего мира... и конечно же сходил на матчи Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити в АПЛ и Лиге Чемпионов.

В видео я попытался сравнить 2 клуба с разных точек зрения и рассказать вам об этом.

Кто круче: МЮ или Сити?

Что круче: Олд Траффорд или Этихад? АПЛ или ЛЧ?

Вы все найдете в видео.

Подписывайтесь на мой канал - здесь вы найдете регулярный контент про АПЛ от комментатора.

Впереди много приключений в других городах и про другие клубы.