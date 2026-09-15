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Исторический вечер в Нижнем Новгороде. «Торпедо» провело первый официальный матч на новой Volga Arena и сразу открыло свой новый дом победой!

В предыдущих выпусках мы уже изучали арену, ходили по ней практически от первого лица и смотрели, как всё устроено. Но всё это было подготовкой к главному. 14 сентября Volga Arena впервые заполнилась болельщиками «Торпедо» на официальном матче.

Поэтому в этот раз мне хотелось показать не столько саму арену, сколько эмоции людей внутри неё.

После финальной сирены вместе с журналистами идём с трибун к раздевалке «Торпедо» и пытаемся поймать первые эмоции хоккеистов после исторической победы.

Сергей Гончарук признался, что этот вечер стал для него особенным после восьми лет ожидания новой арены. Андрей Белевич рассказал о мандраже перед полными трибунами и назвал болельщиков «Торпедо» просто лютыми. Богдан Конюшков признался, что это один из самых запоминающихся вечеров в его жизни.

Очень эмоционально поговорили с Владиславом Фирстовым. О первом выходе на лёд, невероятном шуме с трибун, концовке матча, отменённом голе и Егоре Соколове, который забил первый гол соперника на Volga Arena.

Павел Красковский сравнил новый дом «Торпедо» со старым КРК «Нагорный», рассказал об эмоциях от открытия и вспомнил Егора Соколова, с которым ещё летом его наигрывали в одной тройке.

Ну и, конечно, нашёл Игоря Гераськина, забившего красивый гол в первом официальном матче «Торпедо» на Volga Arena. Прямо в раздевалке показал ему свою реакцию на этот гол и спросил, какое место этот вечер теперь занимает в его карьере.

Получился выпуск не столько про хоккейный матч, сколько про один исторический вечер глазами людей, которые его проживали. Болельщики, игроки, журналисты, коридоры новой арены и первая победная раздевалка «Торпедо» в новом доме.

Ещё два выпуска про Volga Arena:

Первый взгляд на Volga Arena моими глазами:

YouTube — https://youtu.be/t3wI--cXhSI?si=UlH6d9biDOM_dg2Y

VK — https://youtu.be/t3wI--cXhSI?si=UlH6d9biDOM_dg2Y

Дзен — https://youtu.be/t3wI--cXhSI?si=UlH6d9biDOM_dg2Y

RUTUBE — https://youtu.be/t3wI--cXhSI?si=UlH6d9biDOM_dg2Y

Вторая часть обзора Volga Arena — технические характеристики, раздевалка «Торпедо», борта, скамейки и клубный магазин:

YouTube — https://youtu.be/xJB9Jqnr3zk

VK — https://youtu.be/xJB9Jqnr3zk

Все матчи можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс: https://hd.kinopoisk.ru/sport/competition/114412/

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