Второй сезон нашего ярчайшего шоу «Кто здесь царь» набирает обороты. Градус дискуссии на этот раз будет таким жарким, что придется приложить лед, а сделает это звездный гость - чемпион мира и России по хоккею Максим Сушинский.

Именно он с холодной головой и определит победителя очередного раунда в битве за корону между Александром Мостовым и Сергеем Игнашевичем.

А еще в студии обсудят:

🟥 Неспортивные удаления в РПЛ

🇪🇸 Как Моуринью обыграл Киву, и при чем тут совет Сушинского Особенному в Балашихе

🏆 Кто главный фаворит Лиги чемпионов

🔵 Кто приносит успех «Краснодару», и что делать Шварцу с наследием Карпина и Гусева

😎 Байки о Карвальо, Ярцеве и Шалимове

Не забудь, что у нашего шоу появился собственный телеграм-канал: https://t.me/ktozdestsar