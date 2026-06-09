Сборы. День 17. Ибрагимов и русские традиции, дворовая ошибка Сергеева и автографы в Калининграде
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Сборная России по футболу прибыла в Калининград, где в BetBoom матче сборной сыграет с командой Тринидада и Тобаго.
В заключительном выпуске дневника сборов вы увидите:
— как Ибрагимов отреагировал на встречу сборной в аэропорту
— кому из игроков понравились кулич и песни
— кто оказался самым точным на тренировке
— кого больше всего ждали калининградские болельщики
— сколько автографов раздали игроки сборной России
— почему засмущался Бевеев
Включайте и смтрите новый выпуск дневника сборов!