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Сборная России по футболу прибыла в Калининград, где в BetBoom матче сборной сыграет с командой Тринидада и Тобаго.

В заключительном выпуске дневника сборов вы увидите:

— как Ибрагимов отреагировал на встречу сборной в аэропорту

— кому из игроков понравились кулич и песни

— кто оказался самым точным на тренировке

— кого больше всего ждали калининградские болельщики

— сколько автографов раздали игроки сборной России

— почему засмущался Бевеев

Включайте и смтрите новый выпуск дневника сборов!