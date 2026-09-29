114 ИЗ 115?! За что обвиняют «Манчестер Сити» и что теперь будет? 🔴 Голос футбола
Одно из крупнейших разбирательств в истории английского футбола приближается к развязке.
В 2023 году Премьер-лига предъявила «Манчестер Сити» более 100 обвинений в нарушении финансовых правил. Дело охватывает многолетний период и касается финансовой отчётности клуба, спонсорских доходов, выплат тренерам и игрокам, соблюдения финансовых требований, а также сотрудничества с расследованием Премьер-лиги.
Теперь появились сообщения, что независимая комиссия признала доказанным подавляющее большинство предъявленных «Сити» нарушений. При этом официальный полный текст решения пока не опубликован, наказание не объявлено, а клуб продолжает отрицать нарушения и готовится оспаривать решение.
Подписывайся, чтобы смотреть футбол по-новому!
🔗 YouTube: https://www.youtube.com/ @voiceoffootball_tod
🔗Boosty: https://boosty.to/voicesoffootball
🔗Telegram: https://t.me/voiceoffootball_tod
🔗VK: https://vk.com/voiceoffootball_tod
⏱️Тайм-коды:
00:00 — Главная новость: 114 из 115 обвинений доказаны?
01:09 — С чего всё начиналось: приход Шейха Мансура и эпоха ФФП
02:15 — Утечки Football Leaks и расследование Der Spiegel
03:44 — В чём суть 115 обвинений Премьер-лиги
04:32 — Решение CAS в 2020 году и почему сейчас всё иначе
06:00 — Что будет с трофеями? Альтернативная история АПЛ
07:47 — Влияние финансов на игру: футболисты vs руководство
08:42 — Возможные санкции и иски от других клубов
10:20 — Справедлив ли финансовый фэйр-плей?
11:58 — Главный парадокс дела и выводы
#манчестерсити #апл #премьерлига