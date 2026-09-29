Одно из крупнейших разбирательств в истории английского футбола приближается к развязке.

В 2023 году Премьер-лига предъявила «Манчестер Сити» более 100 обвинений в нарушении финансовых правил. Дело охватывает многолетний период и касается финансовой отчётности клуба, спонсорских доходов, выплат тренерам и игрокам, соблюдения финансовых требований, а также сотрудничества с расследованием Премьер-лиги.

Теперь появились сообщения, что независимая комиссия признала доказанным подавляющее большинство предъявленных «Сити» нарушений. При этом официальный полный текст решения пока не опубликован, наказание не объявлено, а клуб продолжает отрицать нарушения и готовится оспаривать решение.

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⏱️Тайм-коды:

00:00 — Главная новость: 114 из 115 обвинений доказаны?

01:09 — С чего всё начиналось: приход Шейха Мансура и эпоха ФФП

02:15 — Утечки Football Leaks и расследование Der Spiegel

03:44 — В чём суть 115 обвинений Премьер-лиги

04:32 — Решение CAS в 2020 году и почему сейчас всё иначе

06:00 — Что будет с трофеями? Альтернативная история АПЛ

07:47 — Влияние финансов на игру: футболисты vs руководство

08:42 — Возможные санкции и иски от других клубов

10:20 — Справедлив ли финансовый фэйр-плей?

11:58 — Главный парадокс дела и выводы

#манчестерсити #апл #премьерлига