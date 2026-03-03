24 мая 2025 года — дата, которая навсегда вписана в историю футбольного клуба «Краснодар». В этот день «быки» впервые стали чемпионами Российской Премьер-лиги.

Это была общая победа и мечта, которая стала историей. Историей команды, города, болельщиков и тех, кто всем сердцем переживал за «быков». Все двигались шаг за шагом. Через травмы и давление со стороны. От минут отчаяния до момента триумфа.

«Краснодар». Путь к чемпионству» — откровенный рассказ о том, с какими трудностями столкнулся самый самобытный клуб лиги на пути к своему первому золоту. Проживите этот исторический сезон вместе с командой!

Желаем приятного просмотра!