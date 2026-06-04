Ультрамарафонка Саша Морозова – про жизнь и бег на Пхукете. Пробежала 4 марафона за 2 месяца!
Александра Морозова — спортсмен-любитель и победительница ультрамарафона Comrades на 90 км в ЮАР. Всю зиму она провела в Таиланде: 74 дня, полных тренировок, моря, солнца и соревнований. Александра выиграла Phetchaburi Marathon, заняла 2 место на Amazing Thailand Marathon Bangkok и Khon Kaen Marathon и 6 место на Buriram Marathon.
Мы провели одну неделю с Александрой, чтобы узнать о ее жизни в Таиланде: где она тренируется? Тяжело ли бегать в жару? Почему тайские бегуны каждый день носят футболку определенного цвета и поголовно бегают в карбоне? Можно ли бегуну питаться блюдами тайской кухни?