«Реал» взорвал рынок, 60+ по гол+пас Ямаля, «Челси» – фаворит АПЛ? | #ВыдалБазу
Интервью с Ариной Соболенко: https://fnbt.link/521e3
Диоманде в «Реале», Роджерс в «Челси», Цолис в «Арсенале», Вован... а где Вован? Обсуждаем главные трансферы и слухи межсезонья и отвечаем на ваши вопросы по предстоящему сезоне 26/27.
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#мячproduction #выдалбазу #мячshow
0:00 – В этом выпуске
0:45 – Взрывные трансферы «Реала»
2:40 – Винисиус – го в «Арсенал»
4:36 – Мега покупки «Челси»
5:44 – 100 миллионов «Атлетико»
6:46 – Недокомплект «Сити»
8:02 – Что делает «Тоттенхэм»?!
9:12 – Васант уже смирился с 0:3 в Класико?
11:12 – «Золотой мяч» Мбаппе без трофеев
12:41 – МЮ – фаворит АПЛ?
13:42 – Аргентина – самый позорный финалист ЧМ?
14:37 – Барколя и «Ливерпуль»
15:33 – Ямаль и 60+ по гол+пас
15:59 – Арбелоа в «Фулхэме»
17:15 – Ферран в ПСЖ
17:44 – Спенс в «Барсе»
18:04 – Новый подбородок Винисиуса
19:03 – Возинья переоценен?
20:11 – Шанс Грилишу
20:47 – Касадо в «Комо»
21:31 – Гринвуд в «Фенербахче»
22:23 – Унаи Симон – Дембеле среди вратарей?
23:12 – Кубарси – претендент на «Золотой мяч»?
23:47 – Саммервилл – дурак?
24:51 – Де Ла Фуэнте и «Барса»
25:32 – Гарначо в «Астон Вилле»
26:37 – IShowSpeed бесит Васанта
27:44 – Де Йонг задолбал?
28:32 – Новый «Кристал Пэлас»
29:19 – Чемпион РПЛ
30:22 – Вишенки для Васанта
31:07 – Шашлыки для Васанта
31:36 – Блиц