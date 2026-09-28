Хейсен – мда, «Барса» – уфф, Кэррик – динозавр | #ВыдалБазу

Хейсен – мда, «Барса» – уфф, Кэррик – динозавр | #ВыдалБазу

«Реал» НЕ засудили, беспомощность «Арсенала», 25 жертв Холанда | ХИТ №5

«Реал» НЕ засудили, беспомощность «Арсенала», 25 жертв Холанда | ХИТ №5

43:04