Моуринью уволят до конца сезона / Ямаль выиграет Золотой мяч | АиБ
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Что с деньгами Роберто Карлоса? https://t.me/pgorodnitskiy/26706
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Сегодня изучаем Реал, нарушения Сити, шансы Ямаля на ЗМ и список свободных агентов.
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Таймкодики:
00:00 – АиБ!
00:31 – Жозе Моуринью в беде. Или нет?
11:26 – «Ман Сити» признали виновным почти по всем пунктам
13:46 – Ламин Ямаль правда может выиграть «Золотой мяч»
17:33 – Какие футболисты остались без клуба?
Здесь можно послушать подкасты. Бусти: https://boosty.to/pgorodnitskiy
Вечные видео в телеграме: https://t.me/eternalvideos
Смотреть с телевизора можно тут: https://vk.com/pgorodnitskiy
Вечные выпуски:
Роналду в Юве: https://youtu.be/cLPXKkN60gE
Мусса Дембеле: https://www.youtube.com/watch?v=Se9dIrSPZA8
Иван Саенко: https://www.youtube.com/watch?v=AOK_eauKCZ0
Алешандре Пато: https://www.youtube.com/watch?v=FgKushY8WBY
Анри: https://youtu.be/L4RJlAOUPWs?si=QFXaHnMIWh-5ov_w
Жорже Мендеш: https://www.youtube.com/watch?v=JIafbqS7ez8
Хозяин Моура и Роналду: https://www.youtube.com/watch?v=6ipXuEI2tHo
Санти Касорла – https://www.youtube.com/watch?v=Gxb2tTj8zYY
Анчелотти в Челси и ПСЖ: https://youtu.be/eGDLUxgai0E
Анчелотти в Милане: https://www.youtube.com/watch?v=vrR5bWAKrTo
Как Карло был лузером: https://www.youtube.com/watch?v=ZWH3nMZFVd0
Челси-2012: https://www.youtube.com/watch?v=yX4iE73uS9c
Хамес: https://youtu.be/sBE5nEeAtFI
Иско: https://www.youtube.com/watch?v=L2I3XAv_PbU
Давид Вилья: https://youtu.be/uV9gn5mbOrI
Псих Эдгар Давидс: https://www.youtube.com/watch?v=VaeGhQSKHBk
Анчелотти в Милане: https://www.youtube.com/watch?v=vrR5bWAKrTo
Моуринью в Челси 2: https://www.youtube.com/watch?v=Kw0wIVrIGMY
Моуринью в Реале: https://youtu.be/HZMAzt3BLPQ
Интер Жозе Моуринью: https://www.youtube.com/watch?v=3REjHRICLco
Моуринью в Челси: https://www.youtube.com/watch?v=Tpo3bi4U3Uk
Чудо Моуринью в Порту: https://www.youtube.com/watch?v=EuVxA2WptiU
Работяга Константин Зырянов: https://www.youtube.com/watch?v=V7KAB5m5aIU
Крах Ансу Фати: https://youtu.be/RWrMBPRKb6o
Бебе из МЮ: https://www.youtube.com/watch?v=gCEprSyhUVc
Анхель Ди Мария – спаситель Месси: https://www.youtube.com/watch?v=Ro6WNeJF0Bg
Матерацци – не только удар Зидана: https://www.youtube.com/watch?v=oUiqNK7IHXM
Трагедия Гнома: https://www.youtube.com/watch?v=ZIs6KeQunX8
Рой Кин: https://www.youtube.com/watch?v=xvRrN6mBq-U
Модрич в Реале: https://www.youtube.com/watch?v=Z5B6WgEPz-w
Лука Модрич до Реала: https://www.youtube.com/watch?v=vd7Au7KvcqI
Кто заслужил Золотой мяч 2025? https://youtu.be/qGiUb99RKzk
Моуринью в Реале: https://youtu.be/HZMAzt3BLPQ
Ламин Ямаль: https://youtu.be/OSjINk3kNN4
Дикий Пайет: https://www.youtube.com/watch?v=G9AJG9EQ0Xs
Чокнутый Эми Мартинес: https://www.youtube.com/watch?v=8tCQspJyNA0
Рафинья: https://www.youtube.com/watch?v=HY7sKBJzHtk
Как Деле Алли стал никем: https://youtu.be/uFGYA_goPqk
Бензема – как лузер стал легендой: https://youtu.be/ppNJT5CxIuI
Как Озил убил карьеру: https://youtu.be/ai-75efAInM
Большое видео про Роналдо: https://youtu.be/tKG2xEikmYw
Непобедимый Арсенал: https://youtu.be/ZnMCdojxfUY
Хвича – суперзвезда из РПЛ: https://youtu.be/cdjwFrU3v8c
Большой выпуск про Кержа: https://youtu.be/d9WrreO4DHg
Выпуск про футбол и Саудовскую Аравию: https://youtu.be/UuVKMG-lBm0
Кейлор Навас – самый недооцененный вратарь: https://www.youtube.com/watch?v=8Q8K9Zya994
У меня на канале регулярно выходят обзоры европейского футбола, а еще вечные выпуски о культовых футболистах, тренерах и командах. Роналду в МЮ, Роналду в Реале, Роналду в Ювентусе, бразилец Роналдо, Месси, Моуринью, Анчелотти, Суарес и Неймар – подписывайтесь на канал и бейте в колокол, чтобы ничего не пропустить.
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