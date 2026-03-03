#volleyball #shemanova #bursa #turkeyvolleyball #volleyballplayer #volleyballworld #bursa #nilufer #волейбол #шеманова

Волейболистка сборной России Полина Шеманова к 25 годам объездила половину мира. 5 лет она играла и училась в США, потом изучала чемпионат Индонезии, а теперь разрывает в сильнейшей лиге мира - в Турции. И в этом сезоне с командой «Нилюфер Беледиеспор» Полина борется за попадание в плей-офф. Почему женский волейбол так популярен в Турции? Где самые высокие зарплаты? И из-за чего Полина Шеманова хотела бросить волейбол, и уйти в журналистику? Я отправился в Турцию и обо всём этом с Полиной поговорил. Большой выпуск про женский волейбол! Вамос!