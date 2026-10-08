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Роналду посоветовал завязывать с ботоксом критиковавшему его Саймону Джордану
Футбол
Прямая речь
Криштиану Роналду
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